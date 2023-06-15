Пономарев возмутился размером зарплаты Дивеева в ЦСКА

Бывший футболист столичного ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, что думает о новом контракте защитника Игоря Дивеева, рассчитанном до 2028 года с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон.

«Наши футболисты, в том числе и Дивеев, этого не заслуживают. Таких денег сумасшедших при нашей экономической поганой обстановке, в которой она сейчас находится.

Мы в советское время получали зарплату такую же, как у главного инженера. Куда же это годится, такие бабки сумасшедшие платить?! За что? Просто стыдно на все это смотреть и слушать», — заявил Пономарев «Газете.Ru».

В завершивашемся сезоне Дивеев провел 20 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.