«Крылья Советов» — «Локомотив»: Пиняев забил бывшей команде и открыл счет

«Локомотив» открыл счет в матче против «Крыльев Советов» в 16-м туре РПЛ — 1:0.

На 30-й минуте за железнодорожников отличился бывший игрок самарцев Сергей Пиняев. Голевую передачу на Пиняева отдал другой экс-игрок «Крыльев» Максим Глушенков.