Мостовой — о возможном налоге на легионеров в РПЛ: «Я не против такой идеи, я ее просто не понимаю»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном введении налога на иностранных футболистов в матчах РПЛ.

«Играют не паспорта, а живые люди. Я не против такой идеи, я ее просто не понимаю. Любому тренеру надо, чтобы команда выигрывала. Какая разница, легионер или русский? Если он сильнее, то он будет играть. Такова футбольная логика. Если дадут на выбор пять россиян или пять бразильцев, которые сильнее, я не должен их ставить, потому что есть налог? Получается, что так. Я, честно, не разбираюсь в таких нефутбольных моментах. Не знаю, что это за идея, и к чему она может привести. Я всю жизнь играл на высочайшем уровне, поэтому мне трудно что-то говорить о таком», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что РФС рассмотрит вопрос введения налога на легионеров в течение полугода. В феврале 2022 года колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщал, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей.