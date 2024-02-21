«Крылья Советов» объявили о подписании экс-защитника «Оренбурга» Печенина

Бывший защитник «Оренбурга» Кирилл Печенин подписал контракт с «Крыльями Советов», сообщает пресс-служба самарцев.

Футболист присоединился к команде на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. 26-летний белорус будет выступать за «Крылья» под 25-м номером.

Ранее Печенин играл за «Оренбург». Клуб расторг с ним контракт в январе. Футболист провел за команду 41 матч, отметившись шестью голевыми передачами.

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