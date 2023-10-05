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Сегодня, 17:50

Мостовой об Ивиче в «Спартаке»: «Нравится его подход — без пафоса и прыганья»

Руслан Минаев
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Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, что красно-белых может возглавить главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.

«Владимир — молодец вообще. Он приехал в «Краснодар» без шума, спокойно наладил игру в команде, в этом сезоне хорошо идет. Ивич в прошлом году должен был выиграть Кубок, они играли лучше ЦСКА. Ивич же приходил в «Краснодар», который шел шестым-седьмым в чемпионате, и он там все наладил. Такой подход мне нравится: без пафоса, прыганья, бега — это потому что Владимир в футбол играл», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

По данным «СЭ», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку в случае поражения от ЦСКА в 11-м туре РПЛ. Матч состоится 8 октября на «Открытие Банк Арене».

46-летний Ивич возглавляет «Краснодар» с января 2023 года. В нынешнем сезоне под руководством серба команда лидирует в чемпионате России с 24 очками.

Источник: Metaratings.ru
Александр Мостовой
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

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