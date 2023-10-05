«Ростов» обратился в ФИФА из-за ситуации с Норманном
«Ростов» обратился в ФИФА по поводу ситуации с экс-полузащитником команды Матиасом Норманном, сообщает «РБ Спорт».
Норманн выступал за «Ростов» с 2019 года. В сентябре прошлого года «Динамо» арендовало Норманна у «Ростова».
9 августа генеральный директор бело-голубых Павел Пивораров заявил, что 27-летний норвежец покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов.
20 августа о переходе Норманна объявил «Аль-Раед» из Саудовской Аравии.
Источник: «РБ Спорт»
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|12:00
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Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
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|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
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|8.10
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|
Ахмат – Рубин
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
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|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
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Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
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|Ж
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
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Оренбург
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|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
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