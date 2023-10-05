«Ростов» обратился в ФИФА из-за ситуации с Норманном

«Ростов» обратился в ФИФА по поводу ситуации с экс-полузащитником команды Матиасом Норманном, сообщает «РБ Спорт».

Норманн выступал за «Ростов» с 2019 года. В сентябре прошлого года «Динамо» арендовало Норманна у «Ростова».

9 августа генеральный директор бело-голубых Павел Пивораров заявил, что 27-летний норвежец покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов.

20 августа о переходе Норманна объявил «Аль-Раед» из Саудовской Аравии.