Гладилин считает, что Абаскаль и Федотов могут быть уволены после игры «Спартак» — ЦСКА

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о будущем Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова после игры «Спартак» — ЦСКА.

«Мы вправе ожидать тренерскую отставку в одном из клубов после окончания матча. Это реально. Обе команды перед сезоном ставили перед собой самые высокие задачи, а сейчас все идет не так удачно. Да, не все потеряно, но как раз предстоящее дерби будет ключевым.

Возможно, в этой игре будет решаться тренерская судьба. Ни у «Спартака», ни у ЦСКА нет убедительной игры. С другой стороны, может случиться и наоборот: победа в принципиальном противостоянии станет трамплином для победившей команды", — цитирует Гладилина RT.

После 10 туров РПЛ «Спартак» (5-е место) и ЦСКА (6-е место) набрали по 16 очков.