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Мостовой — о словах Федуна: «Я и сейчас могу сказать, что «Зенит» будет чемпионом, если останутся иностранцы»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова президента клуба Леонида Федуна, который заявил, что весь чемпионат зациклен на чемпионстве «Зенита».

«Мы и так об этом постоянно говорим. Другое дело, что говорить это сейчас не совсем правильно. А с другой стороны, мы всегда перед началом сезона говорим, что «Зенит» с вероятностью девяносто процентов будет чемпионом. Я и сейчас могу сказать, что «Зенит» в следующем году будет чемпионом, если останутся все иностранцы. Думаю, что фраза «зациклен на чемпионстве одной команды» означает, что «Зенит» — фаворит, а не то, что все подстроено», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Леонид Федун для YouTube-канала «Спартака» подвел итоги сезона для клуба и заявил, что «с самого начала было понятно, что чемпионом «Спартаку» не стать, поскольку весь чемпионат зациклен на чемпионстве одной команды».

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
21.05 17:00
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Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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