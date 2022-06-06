Мостовой — о словах Федуна: «Я и сейчас могу сказать, что «Зенит» будет чемпионом, если останутся иностранцы»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова президента клуба Леонида Федуна, который заявил, что весь чемпионат зациклен на чемпионстве «Зенита».

«Мы и так об этом постоянно говорим. Другое дело, что говорить это сейчас не совсем правильно. А с другой стороны, мы всегда перед началом сезона говорим, что «Зенит» с вероятностью девяносто процентов будет чемпионом. Я и сейчас могу сказать, что «Зенит» в следующем году будет чемпионом, если останутся все иностранцы. Думаю, что фраза «зациклен на чемпионстве одной команды» означает, что «Зенит» — фаворит, а не то, что все подстроено», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Леонид Федун для YouTube-канала «Спартака» подвел итоги сезона для клуба и заявил, что «с самого начала было понятно, что чемпионом «Спартаку» не стать, поскольку весь чемпионат зациклен на чемпионстве одной команды».