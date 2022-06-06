В «Зените» отреагировали на высказывания Федуна

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Я воздержусь от комментариев высказываний уважаемого Леонида Арнольдовича и его супруги», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее Леонид Федун для YouTube-канала «Спартака» подвел итоги сезона и заявил, что «с самого начала было понятно, что чемпионом «Спартаку» не стать, поскольку весь чемпионат зациклен на чемпионстве одной команды».