«РБ Спорт»: Мусаев может возглавить «Краснодар» до конца сезона

«Краснодар» провел предварительные переговоры с тренером Мурадом Мусаевым, сообщает «РБ Спорт».

Специалист может подписать контракт с «быками» до конца сезона. Сейчас тренер находится в Краснодаре.

40-летний Мусаев на данный момент остается без работы. В феврале он покинул «Сабах», который тренировал с октября 2021-го. До работы в азербайджанском клубе Мусаев возглавлял «Краснодар».

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Владимира Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.

12 марта «быки» уступили «Химкам» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России и вылетели из турнира.