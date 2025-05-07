Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

Полузащитник Андрей Мостовой стал лучшим игроком «Зенита» по итогам апреля, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В минувшем месяце 27-летний футболист принял участие в шести матчах питерской команды во всех турнирах, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

После 27 туров «Зенит» с 57 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует «Краснодар», у которого 61 балл.