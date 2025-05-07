Футбол
7 мая, 17:14

Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

Алина Савинова

Полузащитник Андрей Мостовой стал лучшим игроком «Зенита» по итогам апреля, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В минувшем месяце 27-летний футболист принял участие в шести матчах питерской команды во всех турнирах, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

После 27 туров «Зенит» с 57 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует «Краснодар», у которого 61 балл.

Источник: https://t.me/fczenit/26484
Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
  • napadenie

    Тогда скажу вынужденно- это игрок с недостаточным игровым интеллектом, хотя и «динамит» время от времени. Так понятней?

    07.05.2025

  • Леший

    Вообще-то у атакующих футболистов часто случается "странный выбор решения". В случае удачи - ты просто молодец, а не получилось - на хрена ты это решение принял.

    07.05.2025

  • napadenie

    только за эпизодические оживляжи… В целом играет с большим технико-тактическим браком и часто со странным выбором решений. Короче,- «всадник».

    07.05.2025

    Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости

    Футболисты «Динамо» возложили цветы к мемориалу у «ВТБ Арены» в честь Дня Победы
