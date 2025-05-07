Футбол
7 мая, 17:55

Футболисты «Динамо» возложили цветы к мемориалу у «ВТБ Арены» в честь Дня Победы

Алина Савинова
Игроки «Динамо» возложили цветы к мемориалу у «ВТБ Арены».
Фото ФК «Динамо»

Футболисты московского «Динамо» возложили цветы у мемориальной доски на фасаде «ВТБ Арены» в честь 80-летия Победы, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Отмечается, что артефакт установлен в память о формировании на стадионе в годы ВОВ отрядов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР. В состав боевых подразделений входили многие ведущие спортсмены динамовских обществ.

«Никто не забыт. Ничто не забыто», — говорится в сообщении московской команды.

Спортивное общество «Динамо» основано в апреле 1923 года. За свою историю московский футбольный клуб завоевал 19 титулов: бело-голубые 11 раз становились чемпионами страны, 7 раз выигрывали национальный кубок и 1 раз — Суперкубок СССР.

Источник: https://t.me/fcdynamo/31842
