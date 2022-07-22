Барриос: «Интенсивной игрой довольно быстро утомили соперника»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением по поводу победы команды над «Крыльями Советов» во 2-м туре РПЛ (3:0). Он признался, что был огорчен результатом игры с «Химками» (1:1) в первом туре чемпионата России, поэтому ждал только победы во встрече с самарцами.

«Все дело в той интенсивности, которую мы предложили с первых же минут, в том давлении, которое мы оказывали, в быстроте принятия решений, передачах в одно-два касания. Этим довольно быстро утомили соперника. Плюс — хорошо реализовали свои моменты, точно исполнили все удары авторы голов — и победили», — цитирует Барриоса пресс-служба «Зенита».

30 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в третьем круге РПЛ на «Газпром Арене». Встреча запланирована на 17.30 мск. Самарцы встретятся с «Торпедо» днем позже.