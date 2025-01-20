Мостовой поделился мыслями о системе «весна-осень» в РПЛ

Бывший футболист Александр Мостовой высказался об идее вернуть чемпионат России к системе «весна-осень».

«Подойдите к любому, кто следит за футболом, и спросите: какая система? Какая разница? Было у нас, когда снег выпал, две-три игры. Одну перенесли, вторую не сыграли, и все. В принципе ничего страшного. У нас же нет такого, что целый месяц вон какая зима стоит. И сейчас даже можно было играть», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

С сезона-2011/12 российский футбол перешел на систему «осень-весна». В России система «весна-осень» работает во второй лиге в дивизионе «Б».