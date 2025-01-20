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Мостовой поделился мыслями о системе «весна-осень» в РПЛ

Даниил Аршавский
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Бывший футболист Александр Мостовой высказался об идее вернуть чемпионат России к системе «весна-осень».

«Подойдите к любому, кто следит за футболом, и спросите: какая система? Какая разница? Было у нас, когда снег выпал, две-три игры. Одну перенесли, вторую не сыграли, и все. В принципе ничего страшного. У нас же нет такого, что целый месяц вон какая зима стоит. И сейчас даже можно было играть», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

С сезона-2011/12 российский футбол перешел на систему «осень-весна». В России система «весна-осень» работает во второй лиге в дивизионе «Б».

Источник: Metaratings.ru
Александр Мостовой
Футбол
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
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16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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