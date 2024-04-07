«Ахмат» встретится с «Локомотивом» в 23-м туре чемпионата России в воскресенье, 7 апреля. Игра состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ахмат» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также встречи РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 22-х туров премьер-лиги грозненский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице с 20 очками. Железнодорожники располагаются на 6-й строчке чемпионата России, в их активе — 33 балла.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде