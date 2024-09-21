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Сегодня, 17:25

Мостовой: «Не исключаю, что поработаю тренером в Европе»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможности поработать тренером в Европе.

«В жизни не знаешь, что тебя в будущем. Не всегда понятно, что произойдет даже в ближайшие дни. Поэтому, не хочу загадывать. Да, такой вариант я не исключаю, но с другой стороны понимаю, что это не просто в сегодняшнее время», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

Мостовому 56 лет, игровую карьеру он завершил в 2005 году. В качестве игрока он также выступал за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес».

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
РПЛ
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4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
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 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
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