Мостовой: «Не исключаю, что поработаю тренером в Европе»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможности поработать тренером в Европе.

«В жизни не знаешь, что тебя в будущем. Не всегда понятно, что произойдет даже в ближайшие дни. Поэтому, не хочу загадывать. Да, такой вариант я не исключаю, но с другой стороны понимаю, что это не просто в сегодняшнее время», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

Мостовому 56 лет, игровую карьеру он завершил в 2005 году. В качестве игрока он также выступал за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес».