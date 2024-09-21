«Зенит» — «Факел»: воронежцы ведут в счете после первого тайма

«Зенит» в матче 9-го тура РПЛ принимает «Факел».

После первого тайма счет 1:0 в пользу воронежцев — на восьмой минуте пенальти реализовал форвард Евгений Марков. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.