Мостовой: «У «Зенита» нет прежней мощи, интрига в РПЛ будет до самого конца»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о чемпионской интриге в РПЛ.

«Я еще с самого начала говорит, что интрига в этом сезоне будет до самого конца. Все еще будет меняться, сейчас нет стабильной команды в РПЛ. Все выровнялись. У «Зенита» состав и по круче остальных, может, но уже нет той прежней мощи. «Краснодар» не сказал своего последнего слова. Их очная игра в Краснодаре и решит чемпионскую гонку», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После 21 матча «Зенит» с 41 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (40 баллов) идет на второй строчке. «Динамо» (38) располагается на третьей позиции.