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Агент Корначини: «Ловат может достичь таких же высот, как и Марсело»

Алина Савинова
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Эду Корначини, агент бразильского защитника «Ахмата» Лукаса Ловата, считает, что 27-летний футболист может достичь таких же успехов, как и его знаменитый соотечественник Марсело.

«Ловат счастлив в «Ахмате». Вы же видели, какой гол он забил недавно? Это положительный момент для бразильского рынка. Мы помогали Марсело переходить из «Реала» в «Олимпиакос», и Ловат может достичь таких же высот. Но я ничего не гарантирую», — цитирует Корначини Legalbet.

Ловат перешел в «Ахмат» в начале 2024 года. 31 марта футболист забил дальним ударом в ворота «Рубина» (1:2) в матче 22-го тура РПЛ. Контракт бразильца с грозненской командой рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Ахмат
Лукас Ловат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Спартак

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