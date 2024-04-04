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Титов о Педро: «Парню 18 лет, а он такое вытворяет!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Педро.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» (1:2) Педро в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России. В этом матче бразилец оформил дубль.

— Педро — феномен?

— Он еще в первом тайме произвел сильное впечатление, когда за счет дриблинга совершил слаломный проход и попал в штангу. Ну и голы, конечно, породистые. К нам приехал мастер. Человеку 18 лет, а он уже такое вытворяет... Побольше бы таких в РПЛ.

Причем хотелось бы, чтобы подобные таланты появлялись не только в «Зените». Понятно, что это вопрос денег. Для питерцев — не проблема потратить серьезные средства на усиление. Но ведь надо еще и угадать с футболистом? Пока Педро показывает, что он именно тот, кто нужен команде Семака. Дай бог, чтобы и конкуренты «Зенита» совершали удачные трансферы.

— Педро вам кого-то напоминает из футболистов вашего времени?

— Я бы прежде всего выделил командные действия гостей во втором тайме. Да, Педро забил два ярких гола. Но мне больше понравилось, как «Зенит» грамотно шел в отбор, в прессинг. Кстати, у «Спартака» это тоже хорошо получалось до перерыва, но потом все куда-то улетучилось. Мне показалось, что после второго гола бразильца подопечные Абаскаля уже и не верили в то, что можно отыграться.

Полностью интервью Егора Титова читайте на сайте «СЭ»

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