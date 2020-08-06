Мостовой не считает трансфер Урунова усилением для «Спартака»

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о трансфере полузащитника «Уфы» Остона Урунова. Ранее появлялась информация, что москвичи заплатили за него 2 миллиона евро.

— Урунову всего 19 лет и это молодой игрок, о возможностях которого пока известно не так много. — цитирует Мостового «Российская газета». — Слышал, что говорят о том, что он очень перспективный футболист. На его стороне его возраст — он может и должен расти и прибавлять. Так что эта покупка не является усилением команды прямо сейчас, а направлена на будущее. Уверен, что весомую роль в переходе сыграл и новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, который ранее работал в «Уфе» и знает об Урунове не понаслышке. Так что остается только ждать. В «Спартаке» и других клубах появлялось много молодых ребят, но спустя несколько лет они исчезали, так и не проявив себя.