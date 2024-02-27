Мостовой и Радимов поспорили на исход матча «Зенит» — «Спартак»

Известные в прошлом футболисты Владислав Радимов и Александр Мостовой поспорили на исход матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

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«Зенит» сейчас на два очка отстает от «Краснодара», но в таких условиях он умеет играть — у «Зенита» психология победителя, и вся команда понимает, что нельзя терять очки. Питерский клуб играет на своем поле, он хорошо готов к возобновлению сезона, а также хорошо усилился в межсезонье. Все эти факторы говорят о том, что «Зенит» — явный фаворит», — отметил Радимов.

Мостовой же считает московскую команду фаворитом этой встречи.

«На стороне «Спартака» в этой игре может быть сверхмотивация, потому что «Зенит» — лидер нашего чемпионата в последние несколько лет, а сейчас наступает стадия, когда каждая потеря очков может сыграть решающую роль для «Спартака», — заявил он.

Матч между командами пройдет 2 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19.30 по московскому времени. На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 матчах. «Спартак» с 30 очками идет пятым.