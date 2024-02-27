Келлвен: «Хотел бы получить паспорт РФ? Возможно, проблем в этом не вижу»

Защитник ЦСКА Келлвен ответил на вопрос о том, хотел бы он получить российское гражданство, как это ранее сделали другие бразильские футболисты Малком и Клаудиньо.

«Возможно, проблем в этом не вижу. Понимаю, что с ним я мог бы играть за сборную России через определенное время. Но, честно говоря, у меня есть мечта играть за сборную Бразилии», — приводит «РБ Спорт» слова Келлвена.

Келлвен перешел в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе» в сентябре прошлого года. За красно-синих защитник сыграл 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи. Контракт бразильца с армейцами рассчитан до конца июня 2028 года.