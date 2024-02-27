Келлвен: «Мойзес — лучший танцор и певец в ЦСКА»

Защитник ЦСКА Келлвен рассказал, кто в команде лучше всех танцует и поет.

«Мойзес, конечно. Он лучший танцор. Кстати, он не только танцует, но и лучше всех поет. Так что он еще и певец», — приводит слова Келлвена «РБ Спорт».

Мойзес присоединился к ЦСКА в августе 2022 года. За армейцев бразилец отыграл 57 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. В сезоне-2022/23 вместе с красно-синими защитник стал победителем Кубка России.