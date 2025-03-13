Григорьянц заявил, что КДК РФС не брал во внимание интервью Семака

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, будет ли наказан главный тренер «Зенита» Сергей Семак за слова после матча 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

— А что со словами Сергея Семака на флеш-интервью? Будут ли тут какие-то решения?

— Мы не принимаем во внимание интервью Сергея Семака после матча. Это было сказано на эмоциях. Мы основывались на объективных материалах со всех сторон: на видеозаписях, на прослушиваниях, на аудиозаписях. И пришли к выводу, что в данном случае этого слова (макака. — Прим. «СЭ») не было.

— Главный тренер «Зенита» сказал, что один из футболистов «Факела» произнес слово «макака». Если это так, то это расизм. А если нет, то это клевета.

— А за клевету что? Наказание в уголовном порядке. А у нас дисциплинарный регламент, спортивное право.

— То есть вы не будете рассматривать Семака?

— Нет, не будем.

Во флеш-интервью после матча между петербургским и воронежским клубами Семак заявил, что один из футболистов «Факела» изображал макаку и оскорблял Вендела.

Дарик Агаларов

Александр Абустин