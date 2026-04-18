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18 апреля, 08:20

Московскому «Динамо» исполнилось 103 года

Игнат Заздравин
Корреспондент

ФК «Динамо» празднует день рождения. 18 апреля команде исполнилось 103 года.

«103 года — это тысячи сыгранных матчей и забитых голов. Это легенды, создававшие историю нашего футбола, и те, кто сегодня продолжает писать эту историю на поле. Это миллионы болельщиков, чья бесконечная вера и преданность вдохновляют на новые победы. Это атмосфера праздника каждый раз, когда зритель идёт на стадион.

«Динамо» — не просто футбольный клуб, а неотъемлемая часть культурного кода страны. Одна жизнь — одна команда! С праздником, динамовцы», — говорится в сообщении пресс-службы бело-голубых.

За свою историю «Динамо» 11 раз становилось чемпионом СССР, 6 раз выигрывало Кубок СССР и один раз побеждало в Кубке России.

В чемпионате России бело-голубые один раз выиграли серебряные медали и шесть раз становились бронзовыми призерами.

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Источник: ФК «Динамо» (Москва)
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
4
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
5
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
6
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
7
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
10
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит 0 : 5
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх 1 : 2
25.07 20:45 Спартак – Родина 3 : 0
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

ЦСКА

 1
Джон Джон
Джон Джон

Зенит

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
И К Ж
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
Вильмар Барриос
Вильмар Барриос

Зенит

 1 0 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1 0 1
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