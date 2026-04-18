Андрей Мостовой внесен в базу сайта «Миротворец»
Полузащитника «Зенита» и сборной России Андрея Мостового внесли в базу украинского портала «Миротворец», сообщает РИА Новости.
Причиной внесения называется публичная поддержка Российской Федерации и якобы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Осенью 2024 года в базу «Миротворца» попали главный тренер «Зенита» Сергей Семак и 22 футболиста из ЦСКА и «Зенита».
28-летний Мостовой в сезоне-2025/26 сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 голевых передач. За сборную России у него 20 матчей и 3 гола.
Источник: РИА Новости
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|
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|23
|
5
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|5
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|
6
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|
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|
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|6
|4
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|12
|
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|12
|2
|5
|5
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|11
|
14
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|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
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|12
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|3
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
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|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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