Зобнин: «Был готов к завершению карьеры, если бы не продлил контракт со «Спартаком»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что не рассматривал вариант с возможным переходом в другой клуб.

В конце декабря «Спартак» продлил контракт с Зобниным до 2027 года. Его предыдущее соглашение истекало в конце сезона-2025/26.

— Был готов ко всем вариантам развития событий. В том числе к завершению карьеры, если бы продления не случилось. Не допускал переход в другой клуб? Именно так. Сейчас для меня есть только «Спартак». При этом за пределами футбола у меня все выстроено и готово к жизни после карьеры игрока. Мне будет чем заняться. И смысла переходить в другой клуб просто не вижу, — цитирует Зобнина официальный сайт «Спартака».

Полузащитник выступает за «Спартак» с 2016 года. В этом сезоне Зобнин провел 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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