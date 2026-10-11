Автогол Урозова, два удаления, седьмая подряд победа «Динамо». Бело-голубые возглавили гонку РПЛ

Команда Шварца в тяжелом матче обыграла «Рубин» в Казани — 1:0.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

11 октября, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)

«Динамо» завершало программу 10-го тура и определяло, кто следующую неделю проведет на первой строчке — оно или ЦСКА. Осечки «Спартака» и «Краснодара» дали бело-голубым возможность выйти на первое место, но требовалось решить сложную задачу.

«Рубин» перед этим не проигрывал девять матчей подряд, а «Динамо» во время паузы на сборные лишилось двух ключевых футболистов: Осипенко, ставшего вожаком в центре защиты, и Чавеса, с помощью которого Шварц нашел баланс между обороной и атакой. Плюс поле в Казани, которое Тюкавин по итогам недавнего матча Россия — Иран назвал ужасным. Плюс динамовские болельщики уже обзавелись приметой: если есть шанс обогнать конкурентов, взобравшись куда-то наверх, то «Динамо» в последние годы его почти обязательно упускает.

Автогол и удаление Самошникова

Игра вышла ожидаемо вязкой. В первые полчаса у «Динамо» не было даже полумомента. «Рубин» играл агрессивно, очень плотно, не позволяя москвичам дойти до своей штрафной. Бело-голубые ничем не напоминали команду, которая до этого выиграла шесть матчей подряд. Правда, и у казанцев не возникало по-настоящему голевых моментов, но удар с острого угла Сиве на третьей минуте и чуть позднее добивание отскочившего мяча Самошниковым заставляли гостей нервничать.

А потом первая же осмысленная атака «Динамо» — и сразу гол. Тюкавин с левого угла штрафной здорово перевел мяч на открытого Касереса на правом, парагваец то ли мощно простреливал на Гладышева, то ли бил, а скорее всего, и то и другое одновременно. Ставер отбил мяч, но точно в Урозова, от которого тот полетел в ворота — 0:1.

И это были не все несчастья казанцев в первом тайме. На 37-й минуте Самошников в борьбе с Дэвидом Рикардо вроде без особого продавливания, но очень уж долго «топтался» на задней поверхности бедра лежащего бразильца. ВАР вмешался, Абросимов посмотрел видеоповтор и удалил недавнего спартаковца. «Рубину» требовалось отыгрываться в меньшинстве.

Рубенс вернул интригу

А Шварц в перерыве заменил главного героя первой половины — Касереса. По понятной причине — защитник действовал агрессивно, получил предупреждение и со своей манерой игры рисковал уравнять составы.

Казанцы, естественно, не сдались. В начале второго тайма Рожков нашел свободного Сиве на дальнем углу вратарской, но того успел накрыть Рубенс. Бразилец отпраздновал свое действие так, словно забил гол.

«Рубину» не имело смысла сидеть в обороне — динамовцы просто катали бы мяч, сохраняя счет. Хозяева шли вперед, гости пытались пользоваться возникающими зонами. Тюкавин убегал один на один, но защитник настигал, вынуждая бить из неудобного положения. Мяч прошел мимо ворот.

Впрочем, совсем уж долго давить в меньшинстве против «Динамо» сложно — к середине второго тайма гости перевели игру на чужую половину. Этому способствовал и выход свежих Окишора с дебютантом РПЛ Казимиром из Гаити.

Артига ответил своими двумя джокерами: Бабаевым, пришедшим как раз из «Динамо», а также Сальседо — итальянцем, дебютировавшим в Серии А в 15 лет. Но на 83-й минуте интрига ожила: Рубенс на ровном месте заработал удаление и составы сравнялись. Бразилец, понятно, хотел сыграть плечом в плечо, но не попал и пробил в челюсть Безрукову. После вмешательства ВАР Абросимов посмотрел повтор и показал красную карточку.

Воодушевленный «Рубин» пошел отыгрываться, навалился, но динамовцы удержали счет. Очередная трудовая победа бело-голубых. Команда Шварца выиграла седьмой матч подряд (шестой из них — в РПЛ) и по итогам десяти туров забралась на первое место.