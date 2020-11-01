Москалев назначил пенальти в ворота «Уфы». Что теперь назовут его именем?
На 37-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Урал» арбитр Владимир Москалев принял верное решение: посмотрев видеозапись, он назначил пенальти в ворота хозяев поля и наказал предупреждением Кэтэлина Карпа.
Примерно тремя минутами ранее после выполнения углового удара, когда мяч уже был в игре, уфимский полузащитник задержал двумя руками соперника. Судья в тот момент смотрел левее, в центр площади ворот, и фол пропустил. Ему на помощь пришли видеоассистенты Василий Казарцев и Николай Богач. Они провели проверку и предложили Москалеву самому изучить видеоповторы.
Необходимо отметить, что воронежский судья впервые судил в Уфе с апреля 2019 года. Тогда он зафиксировал гостевую победу «Арсенала» (2:1), после чего недовольные башкирские болельщики назвали в его честь один из мусорных полигонов.
Публичных извинений никто Москалеву не принес.
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