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Москалев будет работать на матче «Зенит» — «Краснодар», Панин рассудит «Динамо» и «Локо»

19:12
Владимир Москалев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Москалев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Назначены арбитры на матчи 14-го тура Тинькофф РПЛ. Главным судьей матча «Зенит» — «Краснодар» будет Владимир Москалев.

На матче «Динамо» — «Локомотив» будет работать Игорь Панин. ЦСКА и «Ростов» рассудит Алексей Матюнин. Главный арбитр матча «Урал» — «Спартак» — Павел Кукуян.

«Сочи» — «Уфа»: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Эдуард Малый.

«Урал» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Роман Усачев, Александр Богданов; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Игорь Панин; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Сергей Зуев.

«Арсенал» — «Ротор»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Игорь Синер.

«Тамбов» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Владимир Миневич; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Гончар.

«Химки» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Милюченко; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Артем Любимов; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Владимир Овчинников.

ЦСКА — «Ростов»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Андрей Болотенков; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Зенит» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Адлан Хатуев; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Динамо» — «Локомотив»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Колобаев.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




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