Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву и назначил новый

Мосгорсуд отменил приговор форварду "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву. При этом срок их наказания сохранен.

Александр Кокорин и его брат Кирилл ранее получили 1 год 6 месяцев колонии общего режима, Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий - 1 год и 5 месяцев.

Кокорины, Мамаев и Протасовицкий 8 мая были признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев отправляются в колонию. Live!