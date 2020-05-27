«Моментами это просто вулкан!» Актеру Ефремову нравится, как ведет себя тренер «Спартака»

Известный актер и болельщик красно-белых Михаил Ефремов в интервью «СЭ» оценил поведение Доменико Тедеско.

— Недавно Александр Панов сказал, что при Тедеско игра «Спартака» стала более динамичной и эмоциональной. А вот Сергей Горлукович назвал это чепухой. На чьей вы здесь стороне?

— Конечно, Панова. Вспомните встречу с «Динамо», в которой на чужом поле команда Тедеско была настоящим хозяином положения. Или тот же волевой четвертьфинал с ЦСКА и победный гол Ларссона в добавленное время. Это ли не игровые ростки нового и проявление характера, который в лучшие времена отличал команду Романцева? Мне нравится, как ведет себя Тедеско на бровке, как живет происходящим на поле. Моментами это просто вулкан!

— А как вам история, когда после победы в четвертьфинале немец радостно бросился жать руку Гончаренко?

— Не вижу в этом ничего особенного. Просто мужика захлестнули эмоции — ничего личного. А Гончаренко мог не ответить потому, что уже знал о надвигающейся эпидемии и решил не подвергать риску разгоряченного коллегу (смеется). (Александр Львов)