Молодежное первенство РПЛ не будет доиграно. «Динамо» — чемпион
17:16
Руководство РПЛ приняло решение не доигрывать сезон молодежного первенства премьер-лиги.
Победителем молодежного первенства признано «Динамо». Решение должно быть утверждено на заседании исполкома РФС.
Первенство молодежек из-за пандемии коронавируса было прервано после 22 туров из-за пандемии коронавируса. «Динамо» в таблице опережало ближайшего преследователя — чемпионов прошлого года ЦСКА — на 4 очка.
Ранее сообщалось, что сезон основных команд РПЛ будет возобновлен 19 июня.
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 9274Все опросы
Матчи РПЛ со зрителями — вы за или против?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...