Руководство РПЛ приняло решение не доигрывать сезон молодежного первенства премьер-лиги.

Победителем молодежного первенства признано «Динамо». Решение должно быть утверждено на заседании исполкома РФС.

Первенство молодежек из-за пандемии коронавируса было прервано после 22 туров из-за пандемии коронавируса. «Динамо» в таблице опережало ближайшего преследователя — чемпионов прошлого года ЦСКА — на 4 очка.

Ранее сообщалось, что сезон основных команд РПЛ будет возобновлен 19 июня.