Нападающий «Ростова» Мохеби — о праздновании гола: «Подсмотрел его у Стефена Карри»
Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби в разговоре с «СЭ» прокомментировал свое празднование голов в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо» (4:1).
«Я подсмотрел празднование у баскетболиста Стефена Карри. Мне нравится его игра, его празднование, поэтому решил перенять его [празднование]. И жест «бинокль» я адресую нашим болельщикам. Они приехали из Ростова поддержать нас, за что мы им очень благодарны», — сказал Мохеби «СЭ».
Мохеби в этом сезоне провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.
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|39
|
3
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|10
|8
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|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
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|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
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|20
|9
|4
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|
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|8
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|
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|20
|8
|5
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|
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|
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|28
|
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|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
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|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|18
|1
|5
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