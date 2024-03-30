Нападающий «Ростова» Мохеби — о праздновании гола: «Подсмотрел его у Стефена Карри»

Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби в разговоре с «СЭ» прокомментировал свое празднование голов в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо» (4:1).

«Я подсмотрел празднование у баскетболиста Стефена Карри. Мне нравится его игра, его празднование, поэтому решил перенять его [празднование]. И жест «бинокль» я адресую нашим болельщикам. Они приехали из Ростова поддержать нас, за что мы им очень благодарны», — сказал Мохеби «СЭ».

Мохеби в этом сезоне провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.