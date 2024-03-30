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Сегодня, 08:17

Чанов: «Не думаю, что игра с «Сочи» будет легкой для ЦСКА»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ против «Сочи».

«Очень важно будет, какой план на игру выберет Федотов. Исходя из этого и можно будет понять, чего ждать от матча. Не думаю, что игра будет легкой для ЦСКА. Это показал поединок с «Локомотивом». На мой взгляд, москвичи недооценили соперника, поэтому и потеряли очки. «Сочи» очки крайне необходимы, они сражаются за выживание, и будут отдавать все силы, чтобы сохранить прописку в РПЛ. ЦСКА тоже победы необходимы, ведь команда идет в зоне лидеров.

Но, как говорится, раненый зверь вдвойне опасен, поэтому «Сочи» будет биться изо всех сил. В команду пришли новый тренер и новые игроки, у них было время, чтобы разобраться с тактикой. Сейчас для «Сочи» будет самой главной целью сохранить прописку в РПЛ, и они будут за это бороться", — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Матч ЦСКА и «Сочи» пройдет сегодня и начнется в 16:30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-chanov-raneny-j-zver-opasen-vdvojne-sochi-budet-bit-sya-izo-vseh-sil/
Вячеслав Чанов
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
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