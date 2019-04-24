Телеведущяя и певица Ольга Бузова в интервью Ксении Собчак в передаче "Осторожно, Собчак!" на Youtube рассказала о разводе с футболистом "Локомотива" Дмитрием Тарасовым. По словам девушки, она скрывала разрыв в семье около полугода. Бузова и Тарасов развелись в декабре 2016 года.

- Я долго скрывала, что у нас разлад. Я его любила, и он меня любил. Это были замечательные отношения, хороший брак, - заявила Бузова. - Я все это очень переживала и свой первый комментарий по теме дала только через полгода. Не было задачи разжалобить людей, я хотела сохранить семью.

По словам Бузовой, она болезненно переживала расставание. Ради сохранения брака с Тарасовым она готова была пойти даже на то, чтобы уйти из "Дома-2".

- Я болезненно переживала расставание и не могла к себе никого подпустить. Я не хочу постоянно менять партнеров, хочу одного мужика. Веду очень достойный образ жизни, - продлжила певица. - Ради любви я готова отказаться от многого, шла на жертвы. От стольких съемок отказалась, от фильмов, а ведь я мечтаю играть, я хорошая актриса. Я готова даже от инстаграма отказаться. Во время конфликта с Тарасовым он меня спрашивал, готова ли я уйти из "Дома-2", я ответила – готова.

Бузова подчеркнула, что не держит зла на бывшего мужа и не собирается портить ему жизнь. По брачному контракту, девушка не может ни на что претендовать, но все же может что-то потребовать от Тарасова.

- Я его простила давно, не держу ни зла, ни обиды. Мне столько говорили: да ты можешь у него дом отсудить. Но я все отдала, - заявила Бузова. - У нас был брачный контракт, по которому я ни на что не могла претендовать. Но у меня есть еще год, в течение которого я могу многого требовать. Может, ему жизнь испортить сейчас? Я могла машину не отдать, которую он мне дарил. Но забрал назад. Я хотела ее выкупить, чтобы не оставаться без авто, но он отказался. Девочки предлагали подложить тухлые яйца, но я вернула ему чистую машину.

Бузова утверждает, что сможет заработать сама и не из тех девушек, которые ходят по судам после расставания.

- Я настолько любила его, что хотела доказать ему свою любовь. К тому же Тарасов сильно обжегся на первом браке, с первой женой у него были разбирательства, суды. Я не из тех женщин, которые по судам будут ходить. Мне ничего от него не надо, - закончила разговор Бузова.