Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил игру «Краснодара» в текущем сезоне и раскритиковал трансферную политику клуба.

— «Краснодар», скатившийся на 10 место в РПЛ, для вас команда тоже не чужая. С ней что творится?

— Во-первых, сказались кадровые трудности — травмы, болезни. Иногда на поле приходилось выпускать не тех, кто этого действительно заслуживал, а людей, которые просто были под рукой. Во-вторых, от легионеров нет отдачи, которой все ждут. Один обиделся, что его в основу не включили, другой еще какую-то причину нашел. Там недобежал, здесь... В-третьих, тренер не самый опытный. Только сейчас, попав в Лигу чемпионов, Мусаев начинает понимать, что и как. Когда надо состав передернуть, где пораньше сделать замену, где попозже.

— В последнем матче с «Химками» «Краснодар» уже был в боевом составе. И снова «баранка».

— Там нет лидера, который способен повести за собой. Объяснить, что и с «Химками» все должны биться от ножа, не думая о том, что через три дня Лига чемпионов. Кабелла пытается взять на себя роль вожака, но нужна поддержка. Плюс необходим классный форвард.

— Одного Берга маловато.

— Он забивает, но в силу возраста уже не может выполнять большой объем работы. Или убежать в контратаку, когда команде тяжело. Берг хорош в пределах штрафной. Мне вообще непонятны последние приобретения «Краснодара». Городов, Марков, Ионов, Чернов... Эти футболисты при всем уважении не для борьбы за чемпионство.

— Между прочим, с «Севильей» Городов отыграл надежно, в пропущенных мячах не виноват.

— Да я не против Городова. Но какой смысл брать 34-летнего вратаря, когда есть Сафонов и опытный Синицын? Пусть третьим номером будет молодой Адамов или кто-то из академии. Надо же и о перспективе думать. (Александр Кружков)

Полностью интервью с Владимиром Быстровым можно прочитать здесь