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Сегодня, 15:34

Агент Дркушича: «Сочи» не был против отъезда Вани в сборную Словении»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что «Сочи» не возражал против отъезда защитника команды Вани Дркушича в сборную Словении.

«Сочи» не был против, никаких проблем, — цитирует Ратковица «РБ Спорт». — Ваня восстановился еще до матча с «Зенитом», он был готов играть — на какое-то количество минут точно мог бы выйти. И это было решение докторов «Сочи» не рисковать еще один матч. При этом Ваня уже на прошлой неделе восстановился, тренировался в полную силу. Сейчас у него нет никаких проблем, никаких болей».

23-летний футболист пропустил матч «Сочи» против «Зенита» (0:2) в 11-м туре РПЛ из-за повреждения, однако отправился в сборную Словении и сыграл 77 минут в отборочном турнире Евро-2024 против Сан-Марино (4:0).

Источник: РБ Спорт
Сборная Словении по футболу
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
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Балтика – Краснодар
 - : -
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 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
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Зенит – Кр. Советов
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