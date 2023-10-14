В «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к Файзуллаеву

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал «СЭ» информацию об интересе турецкого клуба к полузащитнику ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву.

«Это совсем не так», — сказал Баки «СЭ».

Ранее об интересе «Фенербахче» к полузащитнику армейцев сообщал Sporx. 20-летний узбекский нападающий перешел в ЦСКА летом 2023 года из «Пахтакора». В этом сезоне на его счету 15 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи.