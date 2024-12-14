Митрюшкин признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре и декабре

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин признан лучшим игроком команды в ноябре и декабре, сообщается на официальном сайте клуба.

Также на награду претендовали Максим Ненахов, Алексей Батраков, Дмитрий Баринов и Сергей Пиняев. Лучшим игроком в молодежке стал Арсений Гердт, в женской команде — Лаисса.

В ноябре и декабре Митрюшкин провел три матча, сыграв на ноль во встрече с «Краснодаром» (0:0).