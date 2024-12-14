Газзаев — о Дзюбе: «Ему нужно отдать должное. Помогает молодым игрокам развиваться»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в нынешнем сезоне РПЛ.

«Ему нужно отдать должное. Он встроился в систему игры Тедеева. Дзюба очень опытный нападающий, приносит пользу «Акрону», помогает молодым игрокам развиваться, прогрессировать», — сказал Газзаев «СЭ».

36-летний форвард летом покинул «Локомотив» в связи с истечением контракта. В сентябре Дзюба стал игроком «Акрона».

В этом сезоне нападающий провел за тольяттинцев 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. «Акрон» ушел на зимний перерыв на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Денис Сафронов