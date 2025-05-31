«Ахмат» — «Урал»: нулевая ничья после первого тайма

«Ахмат» и «Урал» не открыли счет в первом тайме ответного стыкового матча клубов РПЛ и ФНЛ — 0:0.

На 12-й минуте отличился форвард екатеринбургской команды Тимур Аюпов, однако его гол был отменен из-за офсайда.

Игроки грозненского клуба Арсен Адамов и Лечи Садулаев получили по желтой карточке в концовке тайма.

«СЭ» ведет тестовую трансляцию ответного стыкового матча «Ахмат» — «Урал». Первая игра команд завершилась со счетом 2:1 в пользу екатеринбуржцев.

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