Мирзов поддержал идею ужесточения лимита на легионеров в РПЛ: «Лучше, чтобы играли наши пацаны, они ничем не хуже иностранцев»

Полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов поделился с «СЭ» мнением о планах по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.

«Правильно, что хотят новый лимит сделать. Понятно, что выгоднее привозить иностранцев. Но у руководства нашего спорта посыл в том, чтобы играли наши футболисты. И это правильно. Лучше, чтобы наши пацаны играли. Ничем не хуже они. Есть такие иностранцы, как Кордоба, Вендел, — качественные. Но посмотрите на половину легионеров в РПЛ. Недавно видео мне показывали с матча «Пари НН», там парень просто привез два гола в одной игре. И вот такие футболисты играют... А почему своим бы не доверять?» — сказал Мирзов «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».