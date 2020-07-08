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Мирча Луческу: «Кокорину лучше не возвращаться в «Зенит» — боюсь, он там не будет играть»

8 июля 2020, 15:50
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился с «СЭ» мнением о победе сине-бело-голубых в чемпионате России и оценил перспективы нападающего Александра Кокорина.

— Для Кокорина Европа была бы хорошей альтернативой. В «Зенит» ему лучше не возвращаться — боюсь, он там не будет играть. Если бы появился вариант с арендой в «Сочи» еще на год, было бы здорово. Думаю, Кокорину нужен еще сезон, чтобы вернуть ту форму, в которой он был до ареста и до травмы. (Гоша Чернов)

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