Миранчук не сыграет с «Ахматом» из-за болезни
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не попал в заявку на матч 16-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата». Как отмечает Twitter железнодорожников, хавбек заболел простудой. При этом все его тесты на коронавирус дали отрицательный результат.
Из-за дисквалификаций игру также пропускают основной вратарь Гильерме и капитан Ведран Чорлука. Место в воротах займет Антон Коченков, который и получил капитанскую повязку.
В нынешнем сезоне Миранчук провел 19 матчей, забил 9 мячей и отдале 7 передач во всех турнирах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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