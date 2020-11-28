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Миранчук не сыграет с «Ахматом» из-за болезни

18:01
Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не попал в заявку на матч 16-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата». Как отмечает Twitter железнодорожников, хавбек заболел простудой. При этом все его тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Из-за дисквалификаций игру также пропускают основной вратарь Гильерме и капитан Ведран Чорлука. Место в воротах займет Антон Коченков, который и получил капитанскую повязку.

В нынешнем сезоне Миранчук провел 19 матчей, забил 9 мячей и отдале 7 передач во всех турнирах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fclokomotiv/status/1332697754313891842

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