Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович на пресс-конференции прокомментировал итог встречи 26-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:4).

– Мы провалили начало матча, поэтому и проиграли. "Зенит" быстро забил два гола, потом третий, мы были близки к крупному разгрому, отыграли два мяча, была надежда сделать что-то большее. Во втором тайме пытались больше контролировать мяч, где-то повезло, где-то нет. У "Зенита" было пара моментов у нас пара моментов. "Зенит" заслуженно победил, но мне жаль, что так быстро в начале пропустили.

– Прокомментируйте удаление Шейдаева. Его оправдывает то, что он играл перед трибунами Санкт-Петербурга, в котором он вырос?

– Эмоции были у судьи. Зачем его оправдывать? Драку начал первым другой игрок, а он ничего не сделал. (Гоша Чернов)