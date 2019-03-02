Миодраг Божович: "Спасибо удаче за то, что "Крылья" сравняли счет"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович назвал закономерным исход матча 18-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2). По его словам, обе команды до последнего играли на победу.

– Думаю, "Локомотив" лучше начал матч, но забили мы, – сказал Божович. – Может быть, что-то изменилось на поле, но, к сожалению, "Локомотив" быстро сравнял счет. К концу первого тайма мы стали выглядеть лучше, вышли из под давления, которое они оказывали.

Второй тайм начался так как начался. Мы остались в меньшинстве, пропустили. Спасибо удаче, за то, что сравняли счет. Потом у "Локомотива" тоже было удаление. До конца матч был интересным – и они и мы пытались выиграть. Думаю, ничейный счет по делу. (Андрей Михайлов)