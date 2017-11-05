Миодраг Божович: "СКА-Хабаровск" тяжело победить на их стадионе, до нас это сделал только "Зенит"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович на пресс-конференции после матча 16-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:1) отметил, что его команде сложно было что-то сделать после второго забитого гола. Он также добавил, что тулякам удалось победить за счет желания и командной игры.

– Думаю, мы неплохо начали игру, быстро забили. В первом тайме было еще несколько моментов, так что могли забить больше, – сказал Божович. – В концовке тайма "СКА-Хабаровск" сравнял счет, у них лучше пошла игра. Еле-еле додержали ничью до конца первого тайма. Потом соперник начал больше давить. Мы оборонялись, дождались момента и на контратаке забили второй гол. После этого было трудно что-то больше сделать. Игроки все молодцы, хочу поздравить с победой.

Понятно, что "СКА-Хабаровск" очень хорошо дома играет. Здесь только "Зенит" выиграл перед этой игрой. Их сложно победить. За счет чего удалось это сделать? За счет желания и командной игры.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Арсенал"