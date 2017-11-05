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5 ноября 2017, 15:09

Миодраг Божович: "СКА-Хабаровск" тяжело победить на их стадионе, до нас это сделал только "Зенит"

Юлия ШАЙДУЛЛИНА
Корреспондент
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Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович на пресс-конференции после матча 16-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:1) отметил, что его команде сложно было что-то сделать после второго забитого гола. Он также добавил, что тулякам удалось победить за счет желания и командной игры.

– Думаю, мы неплохо начали игру, быстро забили. В первом тайме было еще несколько моментов, так что могли забить больше, – сказал Божович. – В концовке тайма "СКА-Хабаровск" сравнял счет, у них лучше пошла игра. Еле-еле додержали ничью до конца первого тайма. Потом соперник начал больше давить. Мы оборонялись, дождались момента и на контратаке забили второй гол. После этого было трудно что-то больше сделать. Игроки все молодцы, хочу поздравить с победой.

Понятно, что "СКА-Хабаровск" очень хорошо дома играет. Здесь только "Зенит" выиграл перед этой игрой. Их сложно победить. За счет чего удалось это сделать? За счет желания и командной игры.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Арсенал"

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8uE3JnDEyro
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
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3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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Балтика – Сочи
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