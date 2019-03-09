Миодраг Божович: "Очень приятно, что у "Крыльев" есть такая поддержка"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед матчем с "Енисеем" в 19-м туре чемпионата России ответил на вопрос, повлияла ли на команду встреча с болельщиками.

– Не знаю, повлияла ли встреча с болельщиками, но очень приятно, что есть такая поддержка. Сделаем все, чтобы выиграть, а как матч закончится – мы не знаем, – сказал специалист в эфире канала "Матч премьер".

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